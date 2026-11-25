Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших тарифов РКО для старта бизнеса

Тариф «Стартовый» расчетно-кассового обслуживания (РКО) в Банке Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших тарифов для начинающих предпринимателей, подготовленного Банки.ру.

Тариф «Стартовый» расчетно-кассового обслуживания (РКО) в Банке Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших тарифов для начинающих предпринимателей, подготовленного Банки.ру .

Аналитики рассмотрели предложения, представленные на витрине Банки.ру, и выбрали наиболее выгодные по условиям программы. При отсутствии у банка тарифа, предназначенного для старта бизнеса, выбор отдавался продукту с наименьшей абонентской платой после окончания акций и льготных периодов.

Предложения ранжировались по сумме баллов в итоговой рейтинговой таблице, в которой учитывались оценки по таким ключевым показателям, как стоимость и условия обслуживания, наличие комиссии за входящие поступления, наличие и количество бесплатных платежей в другие банки, стоимость платежа сверх лимита и бесплатные лимиты переводов физлицам, условия снятия и внесения 100 тыс. рублей в месяц, а также наличие программы лояльности по счету. Кроме того, эксперты обращали внимание на возможность начисления процента на остаток, возможности дистанционного открытия РКО, в том числе на Банки.ру, регистрации бизнеса через банк и выезда менеджера для подписания документов.

Банк Уралсиб предлагает клиентам МСБ широкий комплекс продуктов и услуг для ведения и развития бизнеса — не только для начинающего, но и для зрелого бизнеса. Действующие компании любого масштаба могут подобрать платный пакет услуг с учетом своих оборотов и операций, и благодаря этому оптимизировать расходы на банковское обслуживание.

Также в Уралсибе для новых клиентов действует акция-конструктор «Свобода выбора"* , которая позволяет предпринимателям собрать пакет услуг под себя, включив в него те опции и скидки, которые пригодятся именно этому бизнесу с учетом его текущих потребностей. А если клиент совершает много платежей и переводов, то ему подойдет акция «Много платежей"** , в которой будет безлимит по переводам на контрагентов и бесплатный лимит переводов физлицам до 3,5 млн рублей.

Подробную информацию по тарифам и полные условия по расчетно-кассовому обслуживанию можно получить у сотрудников, обслуживающих бизнес-клиентов, в офисах Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*Период проведения Акции: с 08.06.2026 по 31.01.2027 (включительно).

**Период проведения Акции: с 01.07.2025 по 31.01.2027 (включительно).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.