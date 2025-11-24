Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 78.92 -0.1 25/11
ЦБ EUR 91.37 0.81 25/11
Нал. USD 79.63 / 79.40 24/11 17:35
Нал. EUR 92.07 / 93.17 24/11 17:35
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
2 часа назад
147
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
670
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 521
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 246
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших беззалоговых кредитов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших нецелевых потребительских кредитов без обеспечения, по версии Банки ру. Аналитики рассмотрели программы российских банков из Топ-30 по розничному кредитному портфелю (на 01.10.2025 г.) и выбрали наиболее выгодные из них.

В исследовании участвовали предложения банков с условиями, актуальными на 11 ноября 2025 года. В итоговой рейтинговой таблице они ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям, среди которых: возможность снижения ставки за счет оплаты единовременного платежа либо оформления банковской подписки, наличие скидок к базовой ставке, максимальная сумма кредита и его срок, влияние личного страхования на процентную ставку, возможность выбора графика погашения, возраст заемщика, возможность кредитования ИП и самозанятых, срок рассмотрения заявки, наличие онлайн-заявки, доставки и других цифровых сервисов для заемщика.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.