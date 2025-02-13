Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2024 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по размеру ипотечного портфеля по итогам 2024 года, согласно данным аналитического исследования « Русипотеки». По объемам ипотечного кредитования в целом Уралсиб по итогам года занял 13 место, а также вошел в Топ-10 банков (9 место) по кредитованию на первичном рынке.

За 2024 год Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд рублей ( на 01.01.2024 г. ) до 138,3 млрд рублей ( на 01.01.2025 г. ). Объем выдачи ипотечных кредитов за 2024 год составил 23,5 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.