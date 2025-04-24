Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков (9 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2024 году, представленного Эксперт РА .

Всего за 2024 год субъектам малого и среднего бизнеса банк выдал кредитов на сумму 73,1 млрд рублей. Рост объемов выдач к 2023 году составил 26%. Портфель кредитов МСБ по итогам 2024 года вырос на 21% и составил 32 млрд рублей.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и другие полезные возможности для ведения и развития бизнеса.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.