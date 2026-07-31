Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке, представленного Банки.ру. В число лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке, представленного Банки.ру . В число лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 27.07.2026 г. и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами: сумма — 4,8 млн рублей, первоначальный взнос — 28%, срок кредитования — 30 лет, подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка из СФР), оформление комплексного ипотечного страхования, подача заявки онлайн, при расчетах используется аккредитив/эскроу-счета (если это возможно). В оценке участвовали предложения банков, входящих в топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на июль 2026 года.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе, банк входит в Топ-10 рынка по объемам выданных кредитов (Русипотека, итоги 5 мес 2026 года). В частности, популярностью пользуются ипотечные кредиты в рамках рыночных программ — их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка сегодня составляет 84%, а чаще всего клиенты выбирают программу кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1142 банкомата.