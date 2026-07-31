Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке, представленного
Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков
Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе, банк входит в Топ-10 рынка по объемам выданных кредитов (Русипотека, итоги 5 мес 2026 года). В частности, популярностью пользуются ипотечные кредиты в рамках рыночных программ — их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка сегодня составляет 84%, а чаще всего клиенты выбирают программу кредитования на покупку вторичного жилья.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1142 банкомата.