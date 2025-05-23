Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (6 место) лучших ипотечных программ на вторичном рынке в мае 2025 года, который подготовил портал Выберу. ру. В число лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.04.2025 года. Ключевыми критериями при составлении рейтинга являлись размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме этого, эксперты учитывали условия ипотечного страхования и способы понижения ставки, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга, а также другие критерии.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.