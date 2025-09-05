Банк Уралсиб — в тройке лидеров рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 августовского рейтинга лучших кредитов наличными по версии портала Выберу. ру . В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля ( на 01.07.2025 г. ).

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе размер ставки, полную стоимость кредита, срок и сумму кредитования, а также размер ежемесячных платежей и стоимость личного страхования, если оно необходимо и влияет на размер ставки. Кроме того, учитывался диапазон ставок, наличие опций для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита и возврат процентов после погашения долга и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.