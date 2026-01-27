Банк Уралсиб — в Топ-5 рейтинга выгодных автокредитов на автомобили с пробегом

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 (4 место) январского рейтинга наиболее выгодных автокредитов на покупку автомобиля с пробегом, по версии портала Банкирос. ру . Эксперты рассмотрели автокредитные продукты, размещенные на Банкирос. ру — сроком на 5 лет при первоначальном взносе в 26% от общей суммы покупки авто в 3,8 млн рублей.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали несколько ключевых параметров, среди которых максимальная ставка, срок и сумма кредитования, условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления. Также эксперты обращали внимание на срок рассмотрения заявки, перечень регионов предоставления кредита, наличие штрафа за просрочку и другие критерии.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250 57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 января 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1403 банкомата.