Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по сентябрь Уралсиб выдал кредитов на 32,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2026 года, согласно данным аналитического исследования « Русипотеки ». Всего с января по сентябрь Уралсиб выдал кредитов на 32,3 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 12,8 млрд рублей, семейной ипотеке — 9,1 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.10.2026 года — 165,9 млрд рублей. Также по итогам 9 месяцев 2026 года Уралсиб занял 5-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе, при этом основной акцент делается на рыночные программы. По итогам 9 месяцев банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам более чем в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23,2 млрд рублей. Чаще всего клиенты выбирали ипотечные кредиты на покупку вторичного жилья.

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Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.