Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 апрельского рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки, который подготовил портал Выберу. ру. Эксперты рассмотрели наиболее выгодные предложения Топ-100 российских банков по размеру кредитного портфеля (на 01.03.2026 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, проанализировали такие ключевые параметры как размер процентной ставки по рефинансированию, полная стоимость кредита (ПСК) и размер ежемесячных платежей, максимальная сумма и срок ипотеки, возможность ее дистанционного оформления и погашения. Кроме того, при ранжировании были учтены требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, условия для снижения ставки, включая платную, возможность получения дополнительной суммы рефинансирования на личные цели заемщика, а также ряд других критериев.

20 апреля Банк Уралсиб снизил ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099 — 33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ (ПСК 18,156% - 25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089% - 25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*ПСК — полная стоимость кредита.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.