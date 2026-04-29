Банк Уралсиб увеличил выдачи по рыночным ипотечным программам в 1,8 раза

Банк Уралсиб по итогам 1 квартала 2026 года увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2025 году Уралсиб сфокусировался на развитии ипотечного кредитования в рамках собственных программ, в итоге объем выдач по ним за 2025 год вырос в 4,8 раза. Банк по итогам года вошел в Топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает улучшать условия по ипотечным кредитам. Сейчас ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ (ПСК* 18,156% - 25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089% - 25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по рефинансированию ипотеки другого банка (ПСК 18,099 — 33,256% годовых), которое можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*ПСК — полная стоимость кредита

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.