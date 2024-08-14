Банк Уралсиб увеличил портфель авторедитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия

Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов по итогам 1 полугодия 2024 года в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 33,8 млрд до 43,6 млрд рублей. Объемы выдач за полугодие сохранились на уровне 18 млрд рублей.

«Первое полугодие на рынке автокредитования было непростым — учитывая высокие кредитные ставки и резкое снижение спроса на первичном рынке, обусловленное повышением утилизационного сбора и ужесточением регуляторных нормативов по ПДН и ПСК. Несмотря на это, нам удалось сохранить объемы выдач на уровне аналогичного периода прошлого года, а также существенно нарастить автокредитный портфель — за счет предложения клиентам привлекательных условий, снижения уровня досрочного погашения, а также грамотной работы с дилерами-партнерами», — отмечает Руководитель Дирекции развития автокредитования Банка Уралсиб Екатерина Мельникова.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает направление автокредитования. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе — без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, максимальный срок кредитования — 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита — паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.