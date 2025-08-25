Рязань
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

За 7 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 20,8 млрд рублей.

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Банка. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос в 2 раза к аналогичному показателю 2024 года — до 11,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.08.2024 г. по 01.08.2025 г.) вырос со 131,5 млрд до 148,7 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.