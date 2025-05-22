Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
21°
Птн, 23
22°
Сбт, 24
23°
ЦБ USD 79.75 -0.56 22/05
ЦБ EUR 91.3 1.33 22/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 22/05 16:43
Нал. EUR 93.16 / 93.20 22/05 16:43
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
6 часов назад
744
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
15 545
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
12 898
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
18 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза

Банк Уралсиб за 4 месяца 2025 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 13,2 млрд рублей. В январе-апреле заметно выросла доля кредитования покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка (в 7 раз), которая составила практически половину всего выданного объема. В первичном сегменте кредиты в основном выдавались по программе «Семейной ипотеки», объем которой за 4 месяца также вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ипотечный портфель банка за год (с 01.05.2024 по 01.05.2025 года) вырос со 134,8 млрд до 145,5 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.