Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза

Банк Уралсиб за 4 месяца 2025 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 13,2 млрд рублей. В январе-апреле заметно выросла доля кредитования покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка (в 7 раз), которая составила практически половину всего выданного объема. В первичном сегменте кредиты в основном выдавались по программе «Семейной ипотеки», объем которой за 4 месяца также вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ипотечный портфель банка за год ( с 01.05.2024 по 01.05.2025 года) вырос со 134,8 млрд до 145,5 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.