Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 560
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 800
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 366
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 670
Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по итогам 2025 года

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов за 2025 год в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке.

Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.) до 157,3 млрд рублей (на 01.01.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Новый 2026 год Уралсиб начал с январского снижения ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987 — 33,061% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698 — 38,901% годовых).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 января 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1403 банкомата.