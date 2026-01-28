Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по итогам 2025 года

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов за 2025 год в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке.

Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей ( на 01.01.2025 г. ) до 157,3 млрд рублей ( на 01.01.2026 г. ).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Новый 2026 год Уралсиб начал с январского снижения ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987 — 33,061% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698 — 38,901% годовых).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 января 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1403 банкомата.