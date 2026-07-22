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Банк Уралсиб увеличил максимальный возраст иномарки при автокредитовании до 18 лет
Банк Уралсиб смягчил требования к возрасту автомобилей иностранного производства, принимаемых в залог при автокредитовании. Теперь для всех типов дилерских центров установлен единый критерий — возраст иномарки не должен превышать 18 лет*.

Банк Уралсиб смягчил требования к возрасту автомобилей иностранного производства, принимаемых в залог при автокредитовании. Теперь для всех типов дилерских центров установлен единый критерий — возраст иномарки не должен превышать 18 лет*. Изменения направлены на унификацию требований для партнерской сети, упрощение условий кредитования и процесса оформления сделок.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

* Возраст автомобиля рассчитывается на дату выдачи кредита от 01 января года выпуска, указанного в ПТС/выписке из ЭПТС.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.