Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 11 месяцев текущего года вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю и на 01.12.2025 года составил 80,3 млрд рублей. Объем автокредитования за указанный период (январь-ноябрь 2025 г.) увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом — до 52 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.