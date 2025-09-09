Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам восьми месяцев 2025 года вырос на 44% к прошлогоднему показателю и на 01.09.2025 года составил 70,2 млрд рублей. Объем автокредитования за восемь месяцев 2025 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб . Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.