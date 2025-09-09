Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 83.65 / 82.30 09/09 18:25
Нал. EUR 97.85 / 98.49 09/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 429
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 216
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 792
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам восьми месяцев 2025 года вырос на 44% к прошлогоднему показателю и на 01.09.2025 года составил 70,2 млрд рублей. Объем автокредитования за восемь месяцев 2025 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.