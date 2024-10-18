Банк Уралсиб упростил выпуск зарплатных карт для бизнеса

Банк Уралсиб упростил выпуск зарплатных карт для бизнеса — в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен новый способ формирования заявки на открытие карточных счетов и выпуск зарплатных карт сотрудникам. Электронная заявка заполняется в интерфейсе онлайн-банка, имеет сокращенное количество полей и обрабатывается банком за 15 минут.

Также клиент может добавить в свой зарплатный проект сотрудника с действующей дебетовой картой, ранее выпущенной Уралсибом. Для этого нужно в меню перейти в раздел «Сделать карту сотрудника зарплатной», указать ФИО сотрудника и номер счета, к которому привязана карта.

Данный способ заказа карт особенно удобен клиентам с небольшой численностью при подключении зарплатного проекта и первичном выпуске карт, а также всем клиентам для довыпуска карт новым сотрудникам в рамках действующего зарплатного проекта.

Более подробно о зарплатных проектах и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.