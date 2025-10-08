Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости. Ключевые изменения:

● теперь банк принимает справку в свободной форме для всех категорий клиентов, в т. ч. ИП и собственников бизнеса;

● отчет об оценке заменен экспресс-оценкой без выезда оценщика, если сумма кредита не превышает 60% стоимости предмета залога или менее 1,5 млн рублей;

● залогом может быть не только квартира, таунхаус или апартаменты, но и коммерческая недвижимость;

● собственником закладываемой недвижимости может выступать любое совершеннолетнее третье лицо.

Заявку на кредит можно подать только по паспорту РФ. Отсутствие договора страхования жизни и трудоспособности — не влияет на ставку.

Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости — до 75% от рыночной стоимости залога в зависимости от категории клиента и предмета залога. Максимальная сумма кредитования — 20 млн рублей. Для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при сумме до 10 млн рублей — по упрощенному пакету документов. При отсутствии просрочек — уменьшаем ставку на 3 процентных пункта начиная с 61-го платежа.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на uralsib.ru в разделе частным лицам/ипотека/кредит под залог недвижимости. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

