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Банк Уралсиб улучшил условия переводов в Китай для бизнеса

Банк Уралсиб улучшил условия переводов в КНР в рублях и юанях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, снизив дополнительную комиссию за переводы — с 6% до 4,5% от суммы перевода .

При этом обслуживать контракты ВЭД в Уралсибе стало еще проще и удобнее. Новые возможности личного кабинета ВЭД помогают вести учет операций в разрезе контрактов (в том числе по платежам, проведенным в других банках), контролировать отгрузки в режиме онлайн, оформлять переводы без заполнения сведений о валютных операциях и использовать предзаполненные банком формы валютного контроля. Сервис Календарь ВЭД помогает контролировать сроки предоставления документов и не нарушать валютное законодательство.

По вопросам ВЭД вы можете обратиться к персональному валютному контролеру, оставить заявку на консалтинг ВЭД на сайте Банка, написать вопрос на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru или позвонить по бесплатному телефону 8 800 700-77-16.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.