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Банк Уралсиб улучшил условия акции «7% кешбэк по бизнес-картам»

Банк Уралсиб улучшил условия акции для новых бизнес-клиентов «7% кешбэк по бизнес-картам» — с 1 апреля 2025 года срок участия в акции увеличен до 6 месяцев. При этом срок продлен с 3 до 6 месяцев также и для тех клиентов, кто стал участником акции ранее, с 1 февраля 2025 года.

Принять участие в акции просто:

  • откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и бесплатно оформите к данному счету карту (-ы) для бизнеса
  • оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 50 000 рублей в течение календарного месяца;
  • получите кешбэк до 30 000 рублей за весь период участия в акции на ваш расчетный счет:

— за покупки в топ-категориях кешбэк 7%: авиабилеты и железнодорожные билеты, АЗС, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуд, кафе и рестораны;

— за покупки в остальных категориях — 0,5%.

Кешбэк 7% начисляется в течение 6 календарных месяцев, первый из которых — месяц открытия карточного счета. Выплата кешбэка осуществляется на расчетный счет ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции может получить кешбэк не более 5000 рублей ежемесячно и только по одному счету, открытому в период проведения акции первым.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.