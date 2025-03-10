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Банк Уралсиб улучшил сервис В2 В переводов для бизнеса в Системе быстрых платежей

Банк Уралсиб сделал более удобными переводы для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей (СБП). Весь функционал доступен в режиме одного окна в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн — теперь здесь можно не только подключить услугу и произвести оплату, но и сформировать QR-код и платежную ссылку, а также передать их любым удобным способом контрагенту для оплаты.

Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Для совершения перевода плательщик и получатель должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику платежную ссылку или QR-код. Плательщик считывает QR-код или переходит по платежной ссылке и производит оплату. Перевод на счет получателя зачисляется моментально.

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.