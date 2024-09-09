Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
28°
Втр, 10
27°
Срд, 11
28°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 90.10 / 90.31 09/09 13:55
Нал. EUR 99.90 / 100.40 09/09 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
Вчера 16:50
1 316
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
2 839
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
7 146
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
7 931
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для бесплатного обслуживания и начисления дохода по картам

Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт с ежемесячной комиссией и начислением процентов на остаток. Теперь в сумме трат для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток учитывается оплата товаров и услуг по СБП (оплата по QR-коду, оплата привязкой счета, оплата по ссылке). Переводы по СБП между физическими лицами (в том числе при совпадении отправителя и получателя) для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток учитываться не будут. Изменения касаются новых и существующих клиентов банка.

Банк Уралсиб активно развивает направление карточных продуктов. Флагманским продуктом линейки доходных карт является карта «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца — та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 20 тысяч рублей (при невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых).

Более подробно о дебетовых картах Банка Уралсиб можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.