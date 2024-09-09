Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для бесплатного обслуживания и начисления дохода по картам

Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт с ежемесячной комиссией и начислением процентов на остаток. Теперь в сумме трат для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток учитывается оплата товаров и услуг по СБП (оплата по QR-коду, оплата привязкой счета, оплата по ссылке). Переводы по СБП между физическими лицами (в том числе при совпадении отправителя и получателя) для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток учитываться не будут. Изменения касаются новых и существующих клиентов банка.

Банк Уралсиб активно развивает направление карточных продуктов. Флагманским продуктом линейки доходных карт является карта «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца — та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 20 тысяч рублей (при невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых).

Более подробно о дебетовых картах Банка Уралсиб можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.