Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 — 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187 — 35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 24.03.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

* ПСК — полная стоимость кредита

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.