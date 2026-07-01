Банк Уралсиб разыграет автомобиль в акции за покупки по кредитной карте

Банк Уралсиб запустил акцию «Розыгрыш автомобиля за покупки» — все клиенты, совершающие покупки по кредитным картам Уралсиба в период с 1 июля по 31 августа, участвуют в розыгрыше автомобиля BELGЕE X50.

Банк Уралсиб запустил акцию «Розыгрыш автомобиля за покупки» — все клиенты, совершающие покупки по кредитным картам Уралсиба в период с 1 июля по 31 августа, участвуют в розыгрыше автомобиля BELGЕE X50.

Участие в розыгрыше принимают новые и действующие пользователи кредитных карт Уралсиба, совершившие в период действия акции покупки по карте на общую сумму не менее 2000 рублей. Вероятность выигрыша можно увеличить, совершая новые транзакции и выполняя индивидуальные задания.

Период проведения акции — с 1 июля по 31 августа 2026 года. Победитель будет определен случайным образом до 15 октября, а приз вручен — до 30 ноября 2026 года. Карточный счет должен быть открытым до момента окончания вручения приза.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на uralsib.ru (в разделе Частным лицам/Кредитные карты/"120 дней на максимум"). Подробную информацию и полные условия по акции, а также по продуктам и услугам банка можно получить в ближайших отделениях, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.