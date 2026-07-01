Банк Уралсиб разыграет автомобиль в акции за покупки по кредитной карте

Банк Уралсиб запустил акцию «Розыгрыш автомобиля за покупки» — все клиенты, совершающие покупки по кредитным картам Уралсиба в период с 1 июля по 31 августа, участвуют в розыгрыше автомобиля BELGЕE X50.
Участие в розыгрыше принимают новые и действующие пользователи кредитных карт Уралсиба, совершившие в период действия акции покупки по карте на общую сумму не менее 2000 рублей. Вероятность выигрыша можно увеличить, совершая новые транзакции и выполняя индивидуальные задания.
Период проведения акции — с 1 июля по 31 августа 2026 года. Победитель будет определен случайным образом до 15 октября, а приз вручен — до 30 ноября 2026 года. Карточный счет должен быть открытым до момента окончания вручения приза.
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Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.