Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
22°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
505
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
974
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 996
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 924
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса

10 сентября Банк Уралсиб проведет вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД — от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике». Мероприятие будет интересно бизнесу, уже работающему с внешними партнерами, а также тем предпринимателям, которые еще только рассматривают возможность выхода на международный рынок.

Авторитетные эксперты расскажут о приоритетных направлениях и перспективах ВЭД для российского бизнеса, проанализируют ситуацию на основных международных логистических направлениях, разберут практические кейсы сопровождения ВЭД (документооборот, особенности таможни и уплаты налогов и др.), рассмотрят основные государственные и банковские инструменты и сервисы поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности.

Вебинар пройдет на платформе МТС-Линк 10 сентября 10:30—12:00 мск. Зарегистрироваться могут все желающие предприниматели и представители компаний по ссылке.

В программе вебинара:

  • Реалии ВЭД: приоритетные направления и перспективы (перспективы и вектор развития внешней торговли 2026; межгосударственные экономические союзы; расширение мер государственной поддержки).
  • Обзор ситуации на основных логистических направлениях (логистика санкционных грузов, станков и оборудования на реальных примерах; новые международные направления автоперевозок: проблемы и решения; каботаж перевозчиков из Китая и стран ЕАЭС.
  • Учимся на чужих ошибках. Топ-5 самых распространенных ошибок участников ВЭД (документооборот и налоговые последствия «треугольных» внешнеторговых сделок; стоимость услуг платежного агента и таможенная стоимость; налогообложение экспорта/импорта услуг; содержание разделов существенных условий внешнеторгового контракта; документооборот при использовании альтернативных вариантов завершения обязательств по внешнеторговому контракту).
  • Персональный подход к ВЭД: комплексная поддержка банка на всех этапах ведения бизнеса (текущие возможности расчетов, персональное сопровождение: как банк ускоряет процессы и снижает ваши риски в валютном законодательстве; онлайн-сервисы в ЛК ВЭД: интуитивная работа по ВЭД в режиме одного окна).

Банк Уралсиб активно развивает направление продуктов и услуг для ВЭД. Бизнес-клиентам банка доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД: быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор оптимальных вариантов расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства), а также сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.