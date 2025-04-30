Банк Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» — за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.
Стать участником акции просто:
- подайте заявление в Социальный фонд России о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию, равную или превышающую 5000 рублей с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно;
- совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 руб. (включительно) за время проведение акции;
- Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.
Акция проводится с 1 июля 2024 года по 31 января 2026 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества
Более подробную информацию о акции можно получить
*При сумме операции до 500 000 руб. (включительно) в месяц
**При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров — 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
Банк Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» — за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.
Стать участником акции просто:
- подайте заявление в Социальный фонд России о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию, равную или превышающую 5000 рублей с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно;
- совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 руб. (включительно) за время проведение акции;
- Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.
Акция проводится с 1 июля 2024 года по 31 января 2026 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества
Более подробную информацию о акции можно получить
*При сумме операции до 500 000 руб. (включительно) в месяц
**При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.