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Банк Уралсиб принял участие в агропромышленной выставке «День Липецкого поля»

Банк Уралсиб принял участие в агропромышленной выставке «День Липецкого поля», которая прошла 5 июля на территории Липецкой государственной сортоиспытательной станции в д. Бруслановка.

Гости мероприятия могли познакомиться с новинками сельхозтехники отечественного и зарубежного производства, технологиями возделывания сельхозкультур, а также с селекционными образцами различных сельскохозяйственных культур и современными видами удобрений.

Банк Уралсиб принимал гостей и посетителей мероприятия в специально организованной локации. Сотрудники банка провели консультации для участников выставки по вопросам эквайринга, овердрафта, лизинга, расчетно-кассового обслуживания, рассказывали о программах кредитования и специальных акциях Уралсиба. Банк Уралсиб развивает сотрудничество с разными отраслями экономики, включая сельское хозяйство, разрабатывает для клиентов специальные тарифы и пакетные предложения.

«Сегодня банк предлагает конкурентоспособные услуги и продукты для представителей самых разных сфер, и в том числе, предприятий агропромышленного комплекса. Мы стремимся выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими существующими и потенциальными клиентами, всегда готовы идти навстречу их пожеланиям», — отметила руководитель управления малого и среднего бизнеса в г. Липецк ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Светлана Ермакова.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.