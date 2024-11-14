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Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией

Банк Уралсиб ввел опцию ежемесячной капитализации процентов по вкладам «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов ­- их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 20,33 — 22,67% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» — в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств вклада, продление вклада не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.