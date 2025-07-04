Банк Уралсиб предлагает вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой

Банк Уралсиб расширил линейку доходных продуктов с плавающей ставкой, запустив новый срочный вклад «Ключевой Плюс».

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 19,30 — 21,35% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения. При этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов — их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» — в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней. Пополнение и расходование средств вклада, а также его продление не предусмотрено. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Также в Банк Уралсиб действует еще один вклад с плавающей ставкой — «Комфорт Плюс», с аналогичными сроками размещения. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 18,40 — 20,28% годовых, в зависимости от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.