Банк Уралсиб предлагает снимать наличные с бизнес-карт «Мир» в кассах магазинов

Банк Уралсиб предлагает новую услугу для держателей бизнес-карт «Мир» — получение наличных средств в рублях в магазинах при совершении покупки.

Для получения наличных при совершении покупки:

перед покупкой сообщите кассиру сумму, которую необходимо снять с бизнес-карты*;

подтвердите покупку вводом ПИН-кода;

получите наличные и чек, подтверждающий покупку и получение наличных с карты.

Услуга автоматически доступна для держателей любых бизнес-карт «Мир». Подробную информацию о бизнес-картах и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи — не более 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.