Банк Уралсиб предлагает программу долгосрочных сбережений

Банк Уралсиб предлагает программу долгосрочных сбережений, которая позволит сформировать накопления на будущее или получить прибавку к пенсии*.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это накопительный продукт с государственной поддержкой, который позволяет:

получить софинансирование от государства в размере до 36 000 рублей ежегодно, в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента;

получить налоговый вычет в размере до 88 000 рублей ежегодно, в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента;

приумножить внесенный капитал за счет инвестирования средств клиента.

Вкладчиком и участником (лицо, в пользу которого открывается договор, может не совпадать с вкладчиком) ПДС может стать гражданин РФ с 18 лет. Минимальная сумма взноса для открытия программы и получения государственного софинансирования составляет не менее 2 000 рублей в год. Требований к размеру и срокам ежегодных взносов нет — участник программы сам решает в каком объеме и с какой периодичностью пополнять свой счет.

Программа открывается и действует на срок 15 лет, либо до достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — но не менее чем на срок 5 лет. Варианты выплат по окончании программы: единовременная выплата, срочные выплаты — на протяжении 5 лет и более, либо пожизненная выплата. Средства на этапе накопления и выплат наследуются, за исключением варианта назначения пожизненной выплаты.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по Программе долгосрочных сбережений можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Программа долгосрочных сбережений предоставляется АО «НПФ Совкомбанк». Лицензия Банка России № 445. Адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35, стр. 1

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.