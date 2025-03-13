Банк Уралсиб предлагает потребительский кредит под залог автомобиля

Банк Уралсиб предлагает кредит наличными под залог автомобиля. Это позволит заемщику получить кредит на максимальную сумму с меньшей ставкой. При этом автомобиль и оригинал ПТС остается в распоряжении владельца на протяжении всего срока действия кредита. Заявку на кредит можно подать в отделении банка.

В рамках программы можно получить кредит на сумму 100 000 — 3 000 000 рублей на срок от 1 до 7 лет. Заемщиком может стать платежеспособный гражданин РФ в возрасте от 23 до 75 лет (на момент окончания срока кредитования), с постоянной регистрацией на территории страны. Для наемных работников стаж на текущем месте работы должен составлять не менее 3 календарных месяцев, для индивидуальных предпринимателей — срок осуществления предпринимательской деятельности не менее одного года на дату обращения.

Требование к залогу: новый или подержанный технически исправный автомобиль в собственности заемщика. Возраст автомобиля: не более 9 лет — для автомобилей отечественных марок, 10 лет — для автомобилей китайских брендов, 15 лет — для иномарок из других стран.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка . Также подробнее о кредите на любые цели под залог автомобиля можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.