Банк Уралсиб предлагает новый вклад «
Сумма вклада — от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, доходность — 22% годовых с учетом капитализации процентов. Продление вклада, пополнение и расходование средств вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или
*Новый клиент: — клиент — физическое лицо, который никогда не открывал счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно; - клиент — физическое лицо, не имевший в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.
**"Premium» — Премиум
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.
Банк Уралсиб предлагает новый вклад «Доход Плюс»
Банк Уралсиб предлагает новый вклад «
Сумма вклада — от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, доходность — 22% годовых с учетом капитализации процентов. Продление вклада, пополнение и расходование средств вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или
*Новый клиент: — клиент — физическое лицо, который никогда не открывал счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно; - клиент — физическое лицо, не имевший в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.
**"Premium» — Премиум
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.