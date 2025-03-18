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Банк Уралсиб предлагает новый вклад «Доход Плюс»

Банк Уралсиб предлагает новый вклад «Доход Плюс» в рублях для физлиц. Вклад может открыть новый клиент банка* в рамках пакета услуг «Premium"** - в офисе банка или в онлайн-банке „Уралсиб Онлайн“.

Сумма вклада — от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, доходность — 22% годовых с учетом капитализации процентов. Продление вклада, пополнение и расходование средств вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО „БАНК УРАЛСИБ“.

*Новый клиент: — клиент — физическое лицо, который никогда не открывал счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно; - клиент — физическое лицо, не имевший в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

**"Premium» — Премиум

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.