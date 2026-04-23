Банк Уралсиб предлагает новые универсальные терминалы для торгового эквайринга

Банк Уралсиб продолжает расширять возможности торгового эквайринга и предлагает бизнес-клиентам инновационные платёжные терминалы Aisino A90.

Универсальность и многофункциональность Aisino A90 позволяет эффективно использовать его в различных сферах бизнеса: в магазинах, кафе, службах доставки, общественном питании и других сегментах — как стационарно, так и в мобильном варианте.

Ключевые преимущества терминала:

Поддержка современных видов платежей — терминал принимает безналичные платежи всеми видами банковских карт (магнитные, чиповые, бесконтактные), а также оплату через NFC, смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты.

Мобильность и автономность — благодаря встроенным модулям связи (4G, Wi-Fi, Bluetooth) устройство может работать как в стационарных точках, так и на выезде. А мощный аккумулятор позволяет устройству работать не менее 8 часов без подзарядки.

Интуитивно понятный интерфейс — работа на базе привычной операционной системы Android.

Безопасность — поддержка различных технологий защиты данных обеспечивает надёжность операций.

Дополнительные возможности — есть возможность подключения беспроводного сканера штрих-кодов, торговых весов, интеграции с программными кассами (например, 1С).

Специалисты Уралсиба помогут юрлицам и индивидуальным предпринимателям оперативно подключиться к сервису торгового эквайринга с новыми терминалами Aisino A90 и подберут оптимальное решение для бизнеса, обеспечив оперативную и профессиональную установку оборудования.

«Эквайринг сегодня — это эффективный инструмент управления бизнесом, поэтому мы активно совершенствуем экосистему банковских решений для своих клиентов, предлагая им самые современные технологии. Терминалы Aisino A90 — это новый стандарт безопасности и удобства в сфере безналичных платежей», — отмечает начальник управления развития и поддержки эквайринга, электронной коммерции и платёжных сервисов Банка Уралсиб Олег Скиба.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.