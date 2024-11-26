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Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговые терминалы с бесплатной связью

Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговый эквайринг с бесплатным подключением к мобильной сети — терминалы в торговых точках клиента устанавливаются сразу с работающей сим-картой внутри, услуга связи также бесплатна на весь период пользования терминалом. Клиент может выбрать сим-карту любого из трех операторов — МТС, Мегафон, Т2, в зависимости от качества покрытия и стабильности связи в конкретной торговой точке.

Банк Уралсиб предоставляет бизнес-клиентам широкий спектр возможностей в части торгового эквайринга. Вы можете приобрести или арендовать широкий спектр современных моделей оборудования у банка или его партнеров: мобильных, стационарных, интегрируемых с кассовым оборудованием клиента, а также устройства 2в1 (онлайн-касса со встроенным терминалом). Банк Уралсиб обеспечивает бесплатную доставку и подключение терминального оборудования, а также последующее сервисное сопровождение.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.