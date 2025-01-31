Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств

Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС) или Федеральной налоговой службы (ФНС) для клиентов — юридических лиц.

Виды гарантий:

в пользу ФТС — реестровые гарантии и обеспечение обязательств по уплате платежей и по использованию кодов маркировки табачной и/или никотиносодержащей продукции;

в пользу ФНС — гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии.

Максимальная сумма:

реестровых гарантий ФТС — для уполномоченных экономических операторов — 130 млн рублей, для прочих — 65 млн рублей;

прочих гарантий ФТС и гарантий в пользу ФНС — 60 млн рублей.

Быстрая процедура выдачи гарантии — рассмотрение не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.

Более подробную информацию о получении банковской гарантии можно получить по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.