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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Комфорт» и накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Комфорт» на всех сроках размещения средств, а также по накопительным счетам.

Доходность по вкладам вида «Комфорт» теперь составляет 12,69 — 15,34% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light — от 1 млн до 10 млн рублей включительно, Premium — от 2 млн до 100 млн рублей включительно и Private — от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — 14% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.
  • по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — 12% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.