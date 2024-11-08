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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер». Доходность по вкладам «Доход» на наиболее привлекательном для клиентов сроке размещения 1 год — теперь составляет до 24,25% годовых с учетом капитализации процентов.

  • Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 20,00 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 22,50 — 23,00% годовых* с учетом капитализации в зависимости от пакета услуг на сроке 181 день — при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.
  • Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — 20,11 — 24,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новый клиент:

  1. a) физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо
  2. b) физическое лицо, у которого есть счет в Банке, при условии, что с момента открытия первого счета в Банке, прошло не более 30 (тридцати) календарных дней включительно, либо
  3. c) физическое лицо, имеющее действующий счет в Банке либо продукт Партнера Банка, или открывшее новый счет в Банке в течении текущего квартала, или заключавшее ранее с Банком договор (ы) о предоставлении продукта при условии, что за предыдущие 730 дней (2 года) (далее — Период) до заключения договора вклада такое лицо:

— не заключало новых договоров о предоставлении продуктов Банка;

— не инициировало проведение операций по счетам Банка;

— не имело ресурсный портфель в размере 10 000 российских рублей или более по состоянию на любую дату в течение Периода (или эквивалент в российских рублях по курсу Банка России).

Для открытия вклада Клиент должен соответствовать указанным выше условиям на 1-ое число первого календарного месяца текущего квартала или на момент открытия вклада (при наличии технической возможности).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.