Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер» на всех сроках размещения средств.

Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 19,00 — 23,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 21,00% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день — при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — 19,00 — 21,66% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.