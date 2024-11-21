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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 181, 541 и 732 дня.

Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год — до 24,25% годовых с учетом капитализации процентов. При этом доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 20,00 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 22,50 — 23,00% годовых с учетом капитализации в зависимости от пакета услуг на сроке 181 день — при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.