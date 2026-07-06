Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях: по вкладам «Доход» — на сроках 31, 91, 181, 271, 367 и 732 дня, «Ключевой плюс» и «Комфорт Плюс» — на всех сроках, а также по вкладам «Динамичный», «Выгодный» и «Выгодный Про», «Доход Плюс. Премиум».

Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях: по вкладам «Доход» — на сроках 31, 91, 181, 271, 367 и 732 дня, «Ключевой плюс» и «Комфорт Плюс» — на всех сроках, а также по вкладам «Динамичный», «Выгодный» и «Выгодный Про», «Доход Плюс. Премиум».

Теперь доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 13,55% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Вклад «Доход Плюс» предназначен для новых клиентов-физлиц*. Сумма вклада — от 2,5 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, ставка по вкладу составляет 14,00 — 14,75% годовых в зависимости от пакета услуг. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России. При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 12,95 — 14,83% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» — 500 тыс. рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» также привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей величине ключевой ставки доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 12,35 — 14,03% годовых. Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Премиум» и «Private Banking» («Прайвит банкинг», пер. — «частное банковское обслуживание») — в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств вклада, продление вклада не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока.

«Выгодный» — вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора вклада. Его можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Ставка 10,90 — 13,10% годовых, в зависимости от суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 399 999,99 рублей. Срок размещения — 91 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

«Динамичный» — вклад с дифференцированной ставкой: его срок разделен на три периода (1- 60 дней, 61-120 дней, 121-181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки — 20,00%, 11,50% и 8,20% годовых** соответственно. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей, а максимальная — 10 млн рублей. Срок размещения — 181 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*Новый клиент:

Физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета. Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Премиум Старт» / «Премиум».

**Средняя ставка по вкладу — 13,21% годовых.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.