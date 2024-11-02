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Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях. Диапазон ставок теперь составляет:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — 0,01 -18,00% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.
  • по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — 0,01 — 20,00% годовых, в зависимости от суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.