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Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток и накопительному «Уралсиб счету». Для зарплатных клиентов Банка Уралсиб теперь действуют повышенные ставки по данным видам накопительных счетов.

Диапазон ставок теперь составляет:

  • по счетам с начислением процентов на минимальный остаток — 0,01 — 19,00% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг;
  • по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — 0,01 — 20,50% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» — 2 млн рублей, «Premium» и «Private» — без ограничений.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.