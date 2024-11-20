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Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса

Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам в рублях для бизнес-клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Доходность по депозиту «Классический Онлайн» на наиболее привлекательных для клиентов сроках размещения составляет:

  • 6 месяцев — 21,5% годовых,
  • 9 месяцев — 22,5% годовых,
  • 1 год — 22% годовых.

Депозит можно самостоятельно открыть в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн — нажмите «Открыть депозит» и выберите вид депозита, сумму, срок, и порядок выплаты процентов.

Для онлайн-открытия доступна целая линейка депозитов под самые разные задачи и возможности клиента — депозиты «Классический Онлайн», «С возможностью расторжения», «Пополняемый», «Управляемый».

Подробную информацию и полные условия по депозитам для бизнеса вы можете получить у сотрудников в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов, по телефону 8-800-700-77-16 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.