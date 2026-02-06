Рязань
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Банк Уралсиб попал в топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых активных банков в соцсетях по итогам 2025 года (6 место), поднявшись на две позиции по сравнению с итоговым рейтингом предыдущего года.

Исследование было подготовлено порталом Brobank.ru, оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В выборку попали банки с крупнейшей аудиторией в соцсетях. В рейтинге участники ранжированы по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе, которую кредитная организация использует для общего информирования. Балл увеличивается, если банк добавляет видео на своем канале YouTube или Rutube.

Банк Уралсиб рассматривает социальные сети как один из ключевых каналов взаимодействия с ключевой аудиторией и последовательно развивает свое присутствие на цифровых платформах. Банк активно ведет и совершенствует официальные аккаунты в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене и МАХ, оперативно предоставляя клиентам актуальную информацию, поддерживая регулярный контакт со своей аудиторией и поступательно расширяя охват коммуникаций.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.