Банк Уралсиб получил награду в номинации «Лидер инноваций на рынке драгоценных металлов»

Банку Уралсиб вручили престижную награду в номинации «Лидер инноваций на рынке драгоценных металлов» — за внедрение передовых технологических и продуктовых решений, качественно изменивших клиентский опыт.

Торжественное награждение участников рынка, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие отрасли, состоялось в рамках XVIII Форума «Российский рынок драгоценных металлов» Bullion — 2025. Мероприятие, организованное Национальной финансовой ассоциацией, собрало более 200 профессионалов, включая представителей Банка России, Минфина, Совета Федерации, профильных подразделений крупнейших российских банков и золотодобывающих компаний.

Организаторы форума отметили проактивную позицию Уралсиба на рынке драгоценных металлов, обратив внимание на несколько ключевых достижений в этой области. В частности, эксперты оценили внедрение банком продаж монет из драгоценных металлов с оплатой QR- кодом и прогрессивные решения в области развития российского рынка драгоценных металлов.

Вручение награды Банку Уралсиб подчеркивает статус банка как одного из ведущих участников рынка драгоценных металлов, который внедряет технологические инновации и открывает новые возможности как для клиентов, так и для развития отрасли в целом.

Ежегодный форум «Российский рынок драгоценных металлов» является ключевой площадкой российского рынка драгметаллов для обсуждения стратегических направлений развития отрасли. Это пространство, где освещаются законодательные инициативы и их влияние на рынок, эффективность государственного контроля за оборотом драгоценных металлов, а также тренды рынка инвестиционных драгметаллов, цифровизация торговых операций и другие актуальные темы индустрии.

