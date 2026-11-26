Банк Уралсиб получил награду имени П. А. Столыпина за развитие POS кредитования в цифровых каналах

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов XXII Международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина.

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов XXII Международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Лучшие условия для кредитования» — награду получил проект банка «Динамичное развитие POS кредитования через оператора финансовой платформы в цифровых каналах», который позволяет выдавать POS кредиты* дистанционно с полной идентификацией заемщика. Жюри отметило высокую динамику роста выдач кредитов банком в данном канале.

Диплом лауреата был вручен руководителю Департамента розничных продуктов Банка Уралсиб, заместителю руководителя блока Розничный бизнес Екатерине Резниковой и начальнику Управления целевого потребительского кредитования Банка Уралсиб Артему Алиеву. «Уралсиб вышел в сегмент POS кредитования в конце 2024 года — на уже сформированный и высококонкурентный рынок. У нас не было права на долгую раскачку, поэтому мы сразу поставили задачу сделать сервис уровня лидеров рынка — быстрым, безопасным и удобным для клиентов и партнеров. Мы стали одним из первых банков, запустивших кредитование через операторов финансовых платформ», — отметила Екатерина Резникова.

Премия проводится с 2004 года при участии Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовому рынку и инвестициям, отраслевых объединений и Финансовой Бизнес Ассоциации Евроазиатского Сотрудничества (ФБА-ЕАС). Она нацелена на выявление и поддержку успешных практик взаимодействия финансового сектора и реального бизнеса, перспективных инвестиционных проектов и современных финансовых решений.

В 2026 году Премия прошла под девизом «65 лет после „Поехали!“: экономика на старте новой эры». Конкурсная программа была сфокусирована на стратегических задачах экономики: внешнеэкономической деятельности с дружественными странами, интеграции новых регионов, технологическом импортозамещении, внедрении искусственного интеллекта и передовых технологий. Особое внимание уделялось как классическим банковским продуктам, так и современным направлениям — цифровым валютам, ESG-финансированию, платформенным экосистемам, а также проектному финансированию, факторингу, лизингу и платежным системам.

*POS кредитование (Point of Sale — пер. «точка продаж») — кредитование в точках продаж.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.