Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 2024 год. По итогам года количество пользователей платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, выросло до 6 тысяч студентов. За прошедший год очную практику в банке прошли 574 человека, ещё 296 студентов прошли практику онлайн. 65 студентов сразу же после окончания практики получили предложения о работе в Уралсибе и перешли на постоянные штатные позиции.

Программа стажировок также набирает обороты. С начала 2024 года стажировки стали круглогодичными, а выбор специализации существенно расширен — сейчас банк принимает не только экономистов, но и юристов, аналитиков, разработчиков, специалистов по работе с документами, а также представителей других специальностей. За весь год стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека уже перешли на постоянные позиции в штат Уралсиба. Доля приема на штатные позиции после прохождения стажировки в 2024 году выросла до 46% (по сравнению с 34% в 2023 году).

Онлайн-платформа « Уралсиб.Ускорение » объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 144 образовательных организации. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы — РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Сейчас банк принимает участие в более чем 40 мероприятиях в год для студентов в разных городах, от Новосибирска до Краснодара.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения могут трудоустроиться в банк — это хорошая возможность быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Банк Уралсиб приглашает студентов присоединиться к команде в новом учебном году и воспользоваться уникальными возможностями для карьерного роста и профессионального развития в рамках программы «Уралсиб.Ускорение».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.